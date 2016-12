POL-DA: Heppenheim: Baumaschinen entwendet / Zeugen nach Diebstahl gesucht

Heppenheim (ots) - Auf einen Abbruchhammer, einen Trennschleifer sowie einen Baustampfer hatten es bislang noch unbekannte Täter bei einem Diebstahl in der Nacht zum Mittwoch abgesehen. Zwischen 17.45 Uhr am Dienstagabend und 7.30 Uhr am folgenden Morgen brachen die Kriminellen einen Bauwagen in der Herbert-Haydin-Straße auf und entwendeten den Hammer sowie den Schleifer. Auch einen angeketteten Stampfer im Wert von mehrere Tausend Euro ließen die Diebe vor ihrer Flucht mitgehen. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit den Ermittlern der Polizei in Heppenheim in Verbindung zu setzen (06252/706-0).

