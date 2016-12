POL-DA: Rüsselsheim-Königstädten: Unfall mit Linienbus/11-jährige Schülerin leicht verletzt

Rüsselsheim (ots) - Zu einer Kollision zwischen einem Linienbus und einem 43-jährigen Opelfahrer aus Rüsselsheim kam es am Mittwochmorgen (21.12.) gegen 7.15 Uhr in der Bensheimer Straße in Königstädten. Der 43-Jährige beabsichtigte von der Straße "Im Reis" auf die Bensheimer Straße zu fahren und übersah hierbei offenbar den aus Richtung Adam-Opel-Straße herannahenden Bus. Während er und der 53 Jahre alte Busfahrer mit dem Schrecken davonkamen, verletzten sich zwei Fahrgäste in dem Linienbus, eine 56-Jährige und eine 11-jährige Schülerin, beide aus Rüsselsheim, leicht. Bei dem Unfall entstand zudem Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell