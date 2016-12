POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Einbrecher scheitern / Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) - Bei dem Versuch, die Eingangstür eines Einfamilienhauses in der Grillparzerstraße aufzubrechen, sind Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch (21.12.2016) gescheitert. Die Täter hatten nach ersten Feststellungen sowohl an dem Schloss der Tür hantiert als auch versucht, diese gewaltsam aufzurücken. Da die Tür allen Aufbruchsversuchen standhielt, ließen die Kriminellen von ihrem Vorhaben ab und ergriffen die Flucht. Das Kommissariat 21/22 ermittelt wegen versuchten Einbruchs in dem Fall und sucht Zeugen, die Hinweise geben können (06151 / 969-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell