POL-DA: Heppenheim: Trickdiebpärchen erbeutet mehrere Hundert Euro

Heppenheim (ots) - Mehrere Hundert Euro haben zwei Trickdiebe am Dienstagnachmittag (20.12.) in einer Buchhandlung in der Heppenheimer Innenstadt erbeutet. Gegen 16.20 Uhr betrat ein bislang noch unbekannter Täter in Begleitung einer Komplizin den Laden und kaufte ein Stück Schokolade. Beim Bezahlen verwickelte das Paar die Verkäuferin in ein Gespräch. Angeblich wären sie auf der Suche nach 50 Euro Scheinen mit einer speziellen Seriennummer. Die hilfsbereite Verkäuferin nahm ein Bündel 50er aus der Kasse und suchte nach Scheinen mit der gesuchten Nummer.

Unvermittelt ergriff der Unbekannte das Geld und blätterte es eigenhändig durch. Bevor sich die Angestellte das Geld zurücknehmen und in die Kasse legen konnte, entwendete der Dieb unbemerkt mehrere Scheine. Die Tat fiel erst abends beim Kassensturz auf. Da waren die Kriminellen mit ihrer Beute jedoch schon über alle Berge.

Der Mann war circa 40 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß und war auffallend fein gekleidet. Er hatte kurze schwarze Haare und sprach Englisch mit Akzent. Seine Mittäterin war deutlich kleiner, 40-45 Jahre alt und hatte schwarze lange Haare. Zeugen, denen das Paar ebenfalls aufgefallen ist, wenden sich bitte an die Heppenheimer Kripo (K 21/22) unter der Rufnummer 06252/706-0.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei: Seien Sie misstrauisch und halten Sie immer genügend Abstand zu den Fragenden. Geben Sie Ihr Geld in solchen Fällen nie aus der Hand und verständigen Sie die Polizei, wenn Kunden oder Passanten zu aufdringlich werden.

