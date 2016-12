POL-DA: Darmstadt: Polizei sucht Unfallverursacher und mögliche Zeugen

Darmstadt (ots) - Am Montag (19.12.2016)gegen 07:45 Uhr parkte ein Autofahrer seinen grauen Smart auf einem Parkplatz, der an den Großparkplatz am Nordbad/Schulzentrum angrenzt. Als er gegen 14:000 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er Wischspuren sowie leichte Kratzer mit rötlichen Farbanhaftungen an der Front des Autos. Es entstand leichter Sachsachaden in Höhe von circa 150 Euro. Die Polizei sucht Unfallzeugen oder Personen, die einen Hinweis auf den Verursacher geben können. Hinweise nimmt das Erste Polizeirevier in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-3610 entgegen.

Text: Polizeioberkommissar Jochen Leppig, Erstes Polizeirevier

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell