POL-DA: Rüsselsheim: Stromkabel im Wert von 4500 Euro von Baustelle gestohlen

Rüsselsheim (ots) - Auf das Gelände einer Baustelle in der Brandenburger Straße in Haßloch verschafften sich Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch (21.12.) unberechtigt Zutritt. Abgesehen hatten es die Kriminellen auf zwei dort gelagerte Starkstromkabel im Gesamtwert von 4500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell