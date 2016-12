POL-DA: Viernheim: Viel zu schnell, berauscht und per Haftbefehl gesucht

Viernheim (ots) - Einen 47-jährigen, derzeit wohnsitzlosen Autofahrer stoppten Zivilfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen am Dienstagnachmittag (20.12.) auf der A 659, weil er dort, statt mit den erlaubten 70 km/h, mit 125 Stundenkilometern unterwegs war. Einen Führerschein konnte er den Beamten auch nicht vorlegen. Zudem reagierte ein Drogentest anschließend positiv auf den vorherigen Konsum von Amphetamin und Cannabis. Der 47-Jährige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und ihn erwarten nun Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Punkte in Flensburg und ein Bußgeld von 160 Euro wegen der Geschwindigkeitsüberschreitung. Doch damit nicht genug. Als sich die Ordnungshüter die Personalien des Mannes genauer ansahen, stellten sie weiterhin fest, dass gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl wegen besonders schweren Diebstahls vorlag. Er wurde daraufhin festgenommen und wird die kommenden Festtage wohl in einer Justizvollzugsanstalt verbringen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell