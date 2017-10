BAB A7 / Moorkaten-West / Kreis SE (ots) - 171010-6-pdnms Geschwindigkeitskontrolle auf der Autobahn

BAB A 7 / Moorkaten-West / Kreis SE. Beamte des Verkehrsüberwachungsdienstes Neumünster führten heute (10.10.17) zwischen 09.30 Uhr und 13.45 Uhr eine stationäre Tempokontrolle im Bereich der Entlastungstrecke zwischen den Baustellenbereichen durch. Auf diesem Autobahnabschnitt gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h. Insgesamt wurden heute über 600 Verstöße festgestellt. Bei rund 6700 Fahrzeugen, die die Messstelle passierten, ergibt das eine Beanstandungsquote von 11 Prozent. Das ist an sich keine besondere Auffälligkeit, so die Beamten. Auffällig war jedoch der Anteil zu schnell fahrender Lkw. Unter den 600 Temposündern waren 180 Lastkraftwagenfahrer. Die gemessene Geschwindigkeit lag bei mehr als 89 km/h. Trauriger Spitzenreiter war jedoch der Fahrer eines BMW, der statt der erlaubten 120 km/h mit über 250 km/h geblitzt wurde. Ihn erwarten drei Monate Fahrverbot, vier Punkte in Flensburg und ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro.

Sönke Hinrichs

