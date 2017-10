B 203 / Holzdorf / Kreis RD-ECK (ots) - 171009-1-pdnms Unfallbeteiligter gesucht

B 203 / Holzdorf / Kreis RD-ECK. Rund 4000 Euro Schaden entstand Sonntagnachmittag (08.10.17, gegen 17 Uhr) auf der B 203 in Höhe Holzdorf. Die Fahrerseite eines Opel Omega wurde stark beschädigt beim seitlichen Zusammenprall mit einem silberfarbenen SUV Hyundai. Der Fahrer des Hyundai entfernte sich nach dem Unfall sofort in Richtung Kappeln. Der Omega-Fahrer (47) konnte einen Unfall mit dem entgegen kommenden SUV nicht verhindern. Verletzt wurde er nicht. Der Hyundai muss ebenfalls Schäden an der Fahrerseite aufweisen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Damp unter der Rufnummer 04352/2310.

Sönke Hinrichs

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell