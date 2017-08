POL-NMS: Owschlag / Kreis RD-ECK - Scheune brannte

Owschlag / Kreis RD-ECK (ots) - 170808-1-pdnms Scheune brannte

Owschlag / Kreis RD-ECK. Sachschaden in Höhe von etwa 5000 entstand Montag (07.08.17, 19.40 Uhr) beim Brand einer kleinen Scheune auf einem landwirtschaftlichen Gehöft in der Straße Steinsieken. Personen wurden nicht verletzt. In der Scheune lagerten Strohballen. Eine Brandlegung ist nicht auszuschließen. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

Sönke Hinrichs

