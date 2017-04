POL-NMS: Neumünster Zeugen gesucht

Neumünster (ots) - 170209-1-pdnms Zeugen gesucht

Neumünster. Bereits am Samstag (04.02.17, gegen 16 Uhr) kam es an der Ecke Färberstraße / Friedrichstraße zu einem Streit zwischen zwei Männern im Alter von 17 und 28 Jahren. Im Zuge dessen erlitt der 28-Jährige eine Verletzung mit einem Messer, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Die Beteiligten sind der Polizei bekannt. Sie machen zum Hergang unterschiedliche Angaben. So soll eine Krankenschwester die Erstversorgung noch am Tatort übernommen haben. Sie und andere Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 9450 mit der Kripo in Verbindung zu setzen.

