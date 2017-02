POL-NMS: Aukrug / Kreis RD-ECK - Telefonanlage außer Betrieb

Aukrug / Kreis RD-ECK (ots) - 170203-3-pdnms Telefonanlage außer Betrieb

Aukrug / Kreis RD-ECK. Die Telefonanlage der Polizeistation Aukrug ist gegenwärtig außer Betrieb. Die Techniker arbeiten an der Behebung des Problems. Im Bedarfsfall wenden Sie sich an die Polizei in Nortorf unter der Rufnummer 04392 / 47 100. In dringenden Fällen wählen Sie den Ruf 110.

Sönke Hinrichs

