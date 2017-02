POL-NMS: Neumünster Einbruch in Baumarkt

Neumünster (ots) - 170203-2-pdnms Einbruch in Baumarkt

Neumünster. Unbekannte trennten in der Nacht zum Mittwoch (Nacht zum 01.02.17) den Zaun des Toom-Baumarktes in der Rügenstraße auf und stahlen zwei Leih-Anhänger. Mit diesen, davon geht die Kripo aus, wurden sehr wahrscheinlich mehr als 100 Doppelstabmatten in der Größe 200 x 125 cm, 85 Metallpfosten (150 cm lang) und drei Leitergerüste abtransportiert. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als 6000 Euro. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht und wer kann Angaben über den Verbleib der gestohlenen Gegenstände machen? Hinweise bitte unter der Rufnummer 9450 an die Polizei Neumünster.

Sönke Hinrichs

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell