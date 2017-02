POL-NMS: Timmaspe / Kreis RD-ECK Vermisste Seniorin aufgefunden

Timmaspe / Kreis RD-ECK (ots) - 170202-2-pdnms Vermisste Seniorin aufgefunden

Nortorf. Seit dem 11. November 2016 wurde in Nortorf eine72-jährige Rentnerin vermisst. Trotz wiederholter und umfangreicher Suchmaßnahmen unter anderem auch unter Einsatz von Spürhunden, konnte die Vermisste nicht gefunden werden. Jetzt (am Nachmittag des 31.01.17) fand ein Landwirt die Leiche einer Frau auf einer unbewirtschafteten Koppel in der Timmasper Feldmark. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass es sich um die seit November vermisste 72-Jährige handelt. Hinweise auf Fremdeinwirkung liegen bislang nicht vor.

Sönke Hinrichs

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell