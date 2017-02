POL-NMS: Neumünster Drei Kinder leicht verletzt

Neumünster (ots) - 170202-1-pdnms Drei Kinder leicht verletzt

Neumünster. Drei Kinder im Alter von zwei, fünf und zehn Jahren wurden Mittwochabend bei einem Unfall auf der Kreuzung Boostedter Straße / Hartwigswalder Straße / Leinestraße leicht verletzt und vorsorglich in das Krankenhaus nach Neumünster gebracht. Der Unfall ereignete sich am 01.02.17, 18.30 Uhr. Nach Feststellung der Polizei war die Fahrerin (28) und Mutter der Kinder mit ihrem Fiat aus der Hartwigswalder Straße kommend nach links in Richtung Boostedt abgebogen. Dabei hatte sie aber den aus der Leinestraße kommenden Fahrer (37) eines VW Golf übersehen, der seinerseits die Boostedter Straße überqueren und in die Hartwigswalder fahren wollte. Auf der Kreuzung kam es zur Kollision der Fahrzeuge. Der Sachschaden beträgt etwa 2500 Euro. Die beiden Autofahrer blieben unverletzt.

Sönke Hinrichs

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell