POL-NMS: 170201-2-pdnms Schornsteinbrand zur Mittagszeit

Neumünster (ots) - 170201-2-pdnms Schornsteinbrand zur Mittagszeit

Neumunster / Am 01.02.2017, gegen 12.50 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr in die Gartenstraße, in Neumünster gerufen, weil es dort brennen sollte. Am Einsatzort stellte sich heraus, dass sich offensichtlich Schornsteinbrand entwickelt hatte. Die Berufsfeuerwehr Neumünster begann umgehend mit den Löscharbeiten. Zusätzlich wurde der Schornstein vom zuständigen Schornsteinfeger gereinigt. Zur Schadenshöhe ist zurzeit nichts bekannt. Gegen 14.12 Uhr war der Einsatz beendet. Menschen wurden nicht verletzt.

Rainer Wetzel

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell