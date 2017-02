POL-NMS: 170201-1-pdnms Festnahmen und Haftbefehl nach Einbruch in Kindertagestätte

Neumünster (ots) - 170201-1-pdnms Festnahmen und Haftbefehl nach Einbruch in Kindertagestätte

Neumünster / Schnell waren am frühen Morgen des 31.01.2017, gegen 00.45 Uhr drei Funkstreifen der Polizei Neumünster an der Kindertagesstätte, in der Schubertstraße, da von dort zuvor ein Einbruch gemeldet worden war. Im unmittelbaren Nahbereich wurden zunächst zwei junge Männer (19 Jahre alt) angetroffen. Kurz darauf stellten die Beamten eine eingeschlagene Scheibe an der Kita fest und trafen bei der sich anschließenden Durchsuchung in einem Raum auf einen Jugendlichen (16 Jahre alt). Die drei wurden vorläufig festgenkommen und der Kriminalpolizei Neumünster übergeben, die die weitere Bearbeitung übernahm. Alle drei gehören zum Kreis der so genannten Intensivtäter und sind der Polizei insofern bestens bekannt. Während die beiden 19-jährigen nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurden, verblieb der 16-jährige im Gewahrsam , da er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel dem Richter vorgeführt werden sollte. Bei ihm handelt es sich um den Jugendlichen, der in den vergangenen Wochen (aktuell zwischen dem 08.01.2017 und dem 31.01.2017) mehrfach wegen Einbrüchen u. a. in Autohäuser in Neumünster mit anschließendem Diebstahl von Kraftfahrzeugen in Erscheinung trat. Die Vorführung beim Amtsgericht (AG) Neumünster erfolgte am 01.02.2016. Der Richter am AG Neumünster erließ Haftbefehl gegen den 16-jährigen und er wurde der JVA Neumünster zugeführt.

Rainer Wetzel

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell