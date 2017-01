POL-NMS: Schülldorf / Kreis RD-ECK - Kind schwer verletzt

Schülldorf / Kreis RD-ECK (ots) - 170125-3-pdnms Kind schwer verletzt

Schülldorf / Kreis RD-ECK. Ein 12-jähriger Radfahrer wurde heute (25.01.17, 13.25 Uhr) bei einem Unfall in der Schülldorfer Dorfstraße schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in die Imlandklinik nach Rendsburg gebracht werden. Nach ersten Feststellungen der Polizei hatte die 52-jährige Fahrerin eines VW Busses die Dorfstraße in Richtung Schacht-Audorf befahren. Auf dem rechts neben der Fahrbahn befindlichen Radweg kamen ihr der Zwölfjährige und ein weiterer Radfahrer entgegen. Unvermittelt lenkte der Schüler sein Rad auf die Fahrbahn und stieß frontal mit dem VW-Bus zusammen. Der Schüler musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden.

Sönke Hinrichs

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell