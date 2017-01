POL-NMS: Rendsburg - Pizzabote beraubt

Rendsburg (ots) - 170125-2-pdnms Pizzabote beraubt

Rendsburg. Leicht verletzt wurde am späten Dienstagabend (24.01.17, 23 Uhr) ein 18-jähriger Pizzabote. Telefonisch war der junge Mann in die Friedhofsallee bestellt worden. Dort erwartete ihn ein Unbekannter auf offener Straße, gab sich als Kunde aus und griff ihn unvermittelt an. Nachdem der Täter dem Opfer seine Geldbörse entriss, flüchtete er mit einem Taxi, in dem sich offenbar ein Komplize befand in Richtung Hindenburgstraße. Der Pizzabote wurde in der Imlandklinik ambulant behandelt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Kripo Rendsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und geht davon aus, dass es sich beim dem Fluchtfahrzeug möglicherweise um kein echtes Taxi handelte. Der Räuber wird als etwa 180 cm groß und schmächtig beschrieben. Er sprach akzentfrei Deutsch und trug eine dicke, dunkle Winterjacke mit Kapuze. Die Polizei fragt: Wer hat in der Nacht zum 25.01.17 im Stadtgebiet Rendsburg Beobachtungen im Zusammenhang mit einem gelblichen Daimler Benz Kombi, mit oder ohne Taxischild gemacht? Wem sind vor und nach dem Überfall verdächtige Personen im Bereich Friedhofsallee / Preußerstraße aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizei unter 04331-208450. Sönke Hinrichs

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell