POL-NMS: Neumünster Radfahrerin leicht verletzt

Neumünster (ots) - 170125-1-pdnms Radfahrerin leicht verletzt

Neumünster. Ambulant behandelt werden musste Dienstagabend (24.01.17) eine 20-jährige Radfahrerin, nachdem sie gegen 21.20 Uhr mit einem Auto zusammenstieß. Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Altonaer Straße / Störwiesen. Die junge Frau hatte verbotswidrig den linken Radweg in Richtung Ortsausgang befahren und wollte die Straße Störwiesen überqueren. Zur gleichen Zeit überquerte der Fahrer (53) eines Renault Clio die Altonaer Straße aus dem Grünen Weg kommend Richtung Störwiesen und übersah die von links kommende Radfahrerin. Die 20-Jährige prallte gegen die Fahrerseite, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass das Befahren des falschen (linken) Radwegs hochgradig unfallträchtig ist.

Sönke Hinrichs

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell