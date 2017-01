POL-NMS: BAB A1 / Barsbüttel / Kreis Stormarn - Raser gestoppt

BAB A1 / Barsbüttel / Kreis Stormarn (ots) - 170123-3-pdnms Raser auf der A1 gestoppt

BAB A1 / Barsbüttel / Kreis Stormarn. Eine zivile Videostreife des Verkehrsüberwachungsdienstes Neumünster stoppte Sonntag (22.01.17, 11.20 Uhr) kurz vor Hamburg einen 53-Jährigen in seinem Mercedes-Sportwagen. Der aus Finnland stammende Mann russischer Abstammung war mit seinem deutschen Sportwagen auf der A 1 in Richtung Hamburg unterwegs und den Beamten aufgefallen, als er in einem Bereich mit erlaubten 120 km/h mit gut 180 km/h unterwegs war. Bei erlaubten 100 km/h blieb er konstant bei den gefahrenen 180 und bei erlaubten 80 km/h maßen die Beamten immer noch 170 km/h. Die Beamten nahmen eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1000 Euro sowie 55 US-Dollar. Danach konnte er seine Fahrt - allerdings langsamer - fortsetzen.

Sönke Hinrichs

