POL-NMS: Altenholz / Kreis RD-ECK - Sicherheitstipps zum Einbuchschutz

Altenholz / Kreis RD-ECK. Beamte der Präventionsstelle bei der Polizeidirektion Neumünster bieten am Dienstag (24.01.17) zwischen 10.30 Uhr und 16.30 Uhr wieder Sicherheitstipps gegen ungebetene Besucher an. Interessierte sprechen die Beamten im Famila-Markt in Altenholz an. Angeboten werden Verhaltenstipps, aber auch sicherungstechnische Beratung. Die Beratungen sind kostenlos. Machen Sie es dem Einbrecher so schwer wie möglich. Nutzen Sie unser Beratungsangebot.

