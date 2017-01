POL-NMS: 170123-1-pdnms Rückstau auf der A 7

A 7 / Neumünster (ots) - 170123-1-pdnms Rückstau auf der A 7

A 7 / Neumünster / Am frühen Morgen des 23.01.2017, gegen 05.50 Uhr, geriet ein Lkw mit Anhänger nach einem Reifenplatzer auf der A 7, Richtung Norden fahrend, kurz hinter der AS Neumünster Mitte nach rechts in die Außenschutzplanke, die auf etwa 1 Kilometer umgekippt wurde. Auch der Tank des Lkw wurde beschädigt, so dass einiger Kraftstoff auslief. Ein Abschleppunternehmen ist zurzeit dabei den Kraftstoff abzupumpen und die Bergung des Lkw vorzubereiten. Der linke Fahrstreifen ist noch befahrbar. Allerdings kommt es im frühmorgendlichen Verkehr zu erheblichen Behinderungen Rückstau zurzeit (09.05 Uhr) etwa 10 Kilometer. Die Bergungs- und Instandsetzungsarbeiten dürften nach derzeitiger Einschätzung bis etwa 15.00 Uhr andauern.

Rainer Wetzel

