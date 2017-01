POL-NMS: 170122-1-pdnms Fußgänger nach Unfall schwer verletzt

Gettorf (ots) - 170122-1-pdnms Fußgänger nach Unfall schwer verletzt

Gettorf / Am 20.01.2017, gegen 17.36 Uhr wurde in Gettorf, in der Kieler Chaussee, Höhe Jet-Tankstelle, eine Fußgänger (60 Jahre alt) von einem Pkw erfasst und schwer verletzt. Der Mann hatte sein Fahrrad geschoben und wollte die Fahrbahn überqueren. Dabei übersah er offenbar den Pkw eines 53 jährigen, wurde von diesem erfasst und zu Boden geschleudert. Er erlitt Kopfverletzungen und musste mit dem Rettungswagen in das UKSH eingeliefert werden. Nach ersten Feststellungen dürfte er unter Alkoholeinfluss gestanden haben.

Rainer Wetzel

