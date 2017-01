POL-NMS: 170122-2-pdnms Kellerbrand

Rendsburg (ots) - 170122-2-pdnms Kellerbrand

Rendsburg / Am 21.01.2017, gegen 19.35 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr über einen Kellerbrand in Rendsburg, in der Marienburger Straße informiert. Beim Eintreffen der ersten Funkstreife hatte einige Bewohner das Haus bereits verlassen, weitere 5 Bewohner hatten sich zunächst auf die rückwärtigen Balkone (EG / 1. OG) in Sicherheit gebracht und wurden kurz darauf mit Leitern durch die Freiwillige Feuerwehr Rendsburg geborgen. Verletzt wurde niemand. Von den insgesamt 6 Wohnungen im Haus waren 3 bewohnt. Die Feuerwehr löschte den Brand im Keller. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass offensichtlich Müll im Keller des Hauses in Brand gesetzt worden war. Dadurch kam es zu Schäden an den Versorgungsleitungen (Gas Wasser), so dass diese zunächst abgestellt werden mussten. Lediglich eine Familie blieb auf eigenen Wunsch im Haus. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei Rendsburg hat die Bearbeitung übernommen, ermittelt wegen Schwerer Brandstiftung und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Tel.-Nr.: 04331/2080.

Rainer Wetzel

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell