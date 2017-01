POL-NMS: Schacht-Audorf / Kreis RD-ECK - Laube brannte

Schacht-Audorf / Kreis RD-ECK (ots) - 170118-8-pdnms Gartenlaube brannte nieder

Schacht-Audorf / Kreis RD-ECK. Ein technischer Defekt am Ofen ist möglicherweise ursächlich für einen Laubenbrand heute (18.01.17, 10.10 Uhr) in der Kleingartenanlage in der Breslauer Straße. Der 55-jährige Eigentümer selbst hatte einen Feuerschein bemerkt und noch erste Löschversuche unternommen. Dennoch brannte die Laube nieder. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Schacht-Audorf übernahm die Löscharbeiten. Der Sachschaden wird auf mindestens 5000 Euro geschätzt. Die Brandstelle ist beschlagnahmt. Die Kripo Rendsburg übernimmt die Brandermittlungen.

Sönke Hinrichs

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell