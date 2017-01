POL-NMS: 170118-6-pdnms Festnahme nach Brandlegung

Neumünster (ots) - 170118-6-pdnms Festnahme nach Brandlegung

Neumünster / Am 18.01.2017, gegen 01.11 Uhr wurde die Polizei in die Straße Leineweberbrücke, in Neumünster gerufen, da ein Zeuge dort verdächtige Geräusche im Keller wahrgenommen hatte und einen Einbruch vermutete. Als die erste Funkstreife gegen 01.14 Uhr am Einsatzort eintraf, kamen den Beamten zwei junge Neumünsteraner (19 und 21 Jahre alt) entgegen, die unmittelbar zuvor aus einem Keller gekommen waren. Parallel dazu stellte eine weitere Funkstreifenbesatzung in diesem Keller ein Feuer fest. Hier war ein Kinderwagen in Brand gesetzt worden. Dieses Feuer konnte mit Feuerlöschern gelöscht werden. Die Berufsfeuerwehr Neumünster sorgte kurze Zeit später für eine Lüftung des Kellers. Gebäudeschaden entstand nicht. Da die beiden polizeibekannten Männer einräumten Betäubungsmittel konsumiert zu haben, wurden ihnen Blutproben entnommen. Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Nach allen erforderlichen Maßnahmen wurde die zwei wieder entlassen. Gegen sie wird nun wegen schwerer Brandstiftung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

