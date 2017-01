POL-NMS: BAB A7 / Bad Bramstedt / Kreis SE - Nachtrag zu unserer Meldung

BAB A7 / Bad Bramstedt / Kreis SE (ots) - 170118-4-pdnms Unfall auf der A7 - Nachtrag

BAB A7 / Bad Bramstedt / Kreis SE. Nachtrag zu unserer Meldung 170118-2-pdnms. Die Sperrung des rechten Fahrstreifens in Höhe Bad Bramstedt konnte mittlerweile aufgehoben werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern unterdessen an. Die Autobahnpolizei Neumünster sucht Unfallzeugen. So soll es unter anderem einen weißen Kastenwagen gegeben haben, der zur Unfallzeit die A7 ebenfalls in Richtung Norden befuhr. Der Fahrer und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04321 / 945-2520 an die Autobahnpolizei Neumünster zu wenden.

Sönke Hinrichs

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell