POL-NMS: Surendorf / RD-ECK - Viel zu schnell unterwegs

Surendorf / RD-ECK (ots) - 170118-3-pdnms Viel zu schnell unterwegs

L 285 / Surendorf / Kreis RD-ECK. Auf der Bäderstraße zwischen Noer und Surendorf gilt zurzeit eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h. Hintergrund ist eine neue Fahrbahndecke und das Fehlen der Fahrbahnmarkierungen. Eine zivile Videostreife des Rendsburger Polizeibezirksreviers führte dort heute (18.01.17) Vormittag Geschwindigkeitskontrollen durch. Dabei maßen die Beamten kurz nach 11 Uhr durch Hinterherfahren einen Ford S-Max. Dessen Fahrer (43) aus dem Großraum Eckernförde erreichte in der Spitze eine Geschwindigkeit von 190 km/h. Der Mann wurde in Höhe der Abfahrt Sprenge gestoppt und kontrolliert. Alkoholkonsum lag nicht vor. Den Autofahrer erwartet ein Bußgeld von mindestens 600 Euro, zwei Punkte in Flensburg und drei Monate Fahrverbot.

Sönke Hinrichs

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell