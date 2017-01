POL-NMS: 170118-1-pdnms Polizei sucht Unfallzeugen

Fockbek (ots) - 170118-1-pdnms Polizei sucht Unfallzeugen

Fockbek / Am 16.01.2017, zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr, stellte eine 58- jährige Rendsburgerin ihren Pkw Mercedes, Farbe grau nacheinander auf den Parkplätzen von zwei Altenpflegeheimen in Fockbek in der Straße Stadttor und im Schafsredder ab. Als sie gegen 16.00 Uhr im Schafsredder zum Fahrzeug zurückkehrte stellte sie an ihrem Pkw am Kotflügel hinten links erhebliche Kratzer im Lack fest. Der Pkw dürfte von einem anderen Fahrzeug angefahren worden sein. Es war roter / rot-brauner Farbabrieb erkennbar. Die Schadenshöhe dürfte etwa 2000 Euro betragen. Die Polizei in Fockbek ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet mögliche Zeugen, die in dem fraglichen Zeitraum Beobachtungen zum Verursacher des Schadens gemacht haben, sich unter der Tel.-Nr.: 04331/3322660.

Rainer Wetzel

