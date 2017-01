POL-NMS: 170117-1-pdnms Müllcontainer in Brand gesetzt

Neumünster (ots) - 170117-1-pdnms Müllcontainer in Brand gesetzt

Neumünster / Am 16.01.2017, gegen 14.22 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr über den Brand eines Müllcontainers in der Ohmstraße, in Neumünster informiert. Am Einsatzort war von bislang unbekannten ein Papiercontainer in Brand gesetzt worden. Durch das Feuer wurde die Außenfassade des dortigen Anbaus in Mitleidenschaft gezogen. Die Schadenshöhe kann zurzeit noch nicht beziffert werden. Die Berufsfeuerwehr Neumünster löschte den brennenden Papiercontainer ab. Die Kriminalpolizei Neumünster hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise zu den Verursachern unter der Tel.-Nr.: 04321 9450.

Rainer Wetzel

