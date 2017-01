POL-NMS: 170116-2-pdnms 16-jähriger erneut bei Fahrzeugdiebstahl beteiligt

Neumünster (ots) - 170116-2-pdnms 16-jähriger erneut bei Fahrzeugdiebstahl beteiligt

Neumünster / Am frühen Morgen des 15.01.2017, gegen 06.15 Uhr wurde die Polizei in Neumünster zu einem Unfall auf der Max-Johannsen-Brücke, in Neumünster gerufen. Dort stellten die Beamten einen verunfallten schwarzen BMW fest (Schadenshöhe etwa 15.00 Euro). Eine Zeugin hatte beobachtet wie mehrere junge Leute vom Fahrzeug wegliefen. Diese wurden von der Polizei nicht mehr angetroffen. Allerdings konnten die Beamten schnell feststellen, dass der Pkw bei einem nahe gelegenen Autohaus gestohlen worden war (vermutlich gegen 03.00 Uhr), nachdem man in das Autohaus einbrach und die Schlüssel mitnahm. Parallelen zu einem ähnlichen Fall am frühen Morgen des 13.01.2017 (OTS Meldung 170113-1 pdnms) waren offensichtlich. Am frühen Morgen des 16.01.2017, gegen 00.50 Uhr wurde dann in der Kieler Straße ein 16-jähriger Jugendlicher in einen BMW fahrend angetroffen. Es handelte sich um einen der bereits am 13.01.2017 festgenommen tatverdächtigen Jugendlichen. Wiederum hatte er den Originalschlüssel für den Pkw eines Autohauses aus der Kieler Straße und war kurz zuvor dort vom Gelände gefahren. Nach dem derzeitigem Ermittlungsstand der Kriminalpolizei Neumünster dürfte er auch für den Diebstahl am 15.01. früh morgens mit verantwortlich sein. Darüber hinaus besteht ein Tatverdacht hinsichtlich des Einbruchs in einen Imbiss in der Rendsburger Straße vom 07. auf 08.01.2017. Hier wurde eine Geldkassette mit einem geringen Bargeldbetrag gestohlen. Allerdings war der Sachschaden mit etwa 1000 Euro nicht unerheblich. Weiterhin wird die Beteiligung des 16-jäjhrigen an einem Einbruch in die Wilhelm-Tanck-Schule in Neumünster zwischen dem am 16.und 18.12. 2016 geprüft. Der 16-jährige wurde nach Vernehmung und allen anderen polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

