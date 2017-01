POL-NMS: Osterrönfeld / Kreis RD-ECK - Gasexplosion - Folgemeldung

Osterrönfeld / Kreis RD-ECK (ots) - 170116-1-pdnms Gasexplosion in Osterrönfeld

Osterrönfeld / Kreis RD-ECK. Nachtrag zu unserer Meldung 170115-1-pdnms. Nach der schweren Gasexplosion in einem Einfamilienhaus in Osterrönfeld (Dorfstraße) dauert die kriminalpolizeiliche Ursachenermittlung an. Das betroffene Gebäude wurde stark beschädigt, die Wände nach den Löscharbeiten eingerissen. In der Erdgeschosswohnung wurden der 90-jährige Bewohner und seine 78-jährige Mitbewohnerin so schwer verletzt, dass sie mit Rettungshubschraubern in Kliniken nach Lübeck und Hamburg geflogen wurden. In der Wohnung im Obergeschoss wurde ein Ehepaar (55, 56) leicht verletzt und konnte nach ambulanter Behandlung aus der Imlandklinik entlassen werden. Im angrenzenden Nachbargebäude erlitt ein Rollstuhlfahrer (68) eine Rauchgasvergiftung. Er verblieb vorsorglich zur weiteren Behandlung in der Klinik. Nach den bisherigen Ermittlungen verdichtet sich der Hinweis darauf, dass ein gasbetriebener Ofen (Katalytofen) die Explosion hervorrief.

Sönke Hinrichs

