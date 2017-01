POL-NMS: 170113-2-pdnms Kripo sucht Zeugen

Fockbek (ots) - 170113-2-pdnms Kripo sucht Zeugen

Fockbek / Am 11.01.2017, zwischen 07.030 Uhr und 19.30 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses in Fockbek, in der Straße Roggenhof auf, nachdem sie zuvor vergeblich versucht hatten die Kellertür des Hauses aufzuhebeln. So gelangten sie ins Haus und durchsuchten hier diverse Schränke. Sie stahlen eine weiße Strickmütze mit der schwarzen Aufschrift "Rock", eine bronzefarbene Lederhandtasche, einen blauen Rucksack der Marke "Reuter" und eine rosafarbene Sonnenbrille von "S. Oliver" mit pinkfarbenem Gestell. Der Gesamtschaden dürfte etwa 100,00 Euro betragen. Der oder die Täter dürften das Haus dann wieder durch die Terrassentür verlassen haben. Das betroffene Haus liegt am Ortsrand an einem von Spaziergängern und Hundebesitzern viel genutzten Feldweg. Die Kriminalpolizei Rendsburg ermittelt wegen Einbruchs und hofft Das möglicherweise im fraglichen Zeitraum Personen oder Fahrzeuge gesehen wurden, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Rendsburg unter der Tel.-Nr. 04331 2080.

Rainer Wetzel

