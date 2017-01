POL-NMS: Neumünster Jugendliche festgenommen

Neumünster (ots) - 170113-1-pdnms Jugendliche festgenommen

Neumünster. Zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren wandten sich heute (13.01.17, 03.45 Uhr) an die Bundespolizei im Bahnhofsgebäude. Sie baten um Hilfe, da sie angeblich nicht mehr nach Hause konnten. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass das Neumünsteraner Duo von Zuhause abgängig war. Die Jungen waren zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Bei ihnen fanden die Beamten mehrere Autoschlüssel. Auf Befragen gaben sie an, in das Autohaus Ecke Rendsburger Straße / Max-Johannsen-Brücke eingebrochen, die Schlüssel gestohlen und versucht zu haben, ein Auto zu starten. Mit dem Auto verursachten sie jedoch auf dem Firmengrundstück einen Unfall. Die beiden wurden vorübergehend festgenommen. Beim Autohaus konnten Gegenstände aufgefunden werden, welche in der Nacht bei einem Einbruch in eine Schule in Neumünster gestohlen wurden. Die Kripo Neumünster übernahm die Ermittlungen und identifizierte einen dritten Tatverdächtigen (16). Dieser war jedoch schon bei seinen Eltern angekommen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung konnte weiteres Diebesgut aus der Schule gefunden werden. Die Ermittlungen dauern an.

Sönke Hinrichs

