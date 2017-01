POL-NMS: Neumünster Feuer in Gartenkolonie

Neumünster (ots) - 170112-2-pdnms Feuer in Gartenkolonie

Neumünster. Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro entstand heute (12.01.17) kurz nach Mitternacht in der Gartenkolonie Glückauf im Schwarzen Weg. Ein aufmerksamer Passant melde einen Feuerschein. Die Feuerwehr rückte aus und konnte den Brand an der Rückseite einer Laube rasch löschen. An der äußeren Holzwand entstand Sachschaden. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einer Brandlegung aus. Hinweise auf einen Zusammenhang mit dem Brand einer Gartenlaube in der Nacht zum 11.01.17 in Einfeld liegen nicht vor. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei unter der Rufnummer 9450.

Sönke Hinrichs

