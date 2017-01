POL-NMS: LKW Fahrer ergriff zu Fuß die Flucht

Neumünster (ots) - BAB 7, Rastanlage Brokenlande, Neumünster. Am Dienstag, 10.01.2017, kontrollierten zwei Beamte des Verkehrsüberwachungsdienstes Neumünster gegen 16.40 Uhr, einen LKW auf der Rastanlage Brokenlande an der BAB 7. Zur Kontrolle händigte der Fahrer seine vorgeschriebene Fahrerkarte aus. Auf dieser werden die Lenk- und Ruhezeiten des Fahrers aufgezeichnet. Als der aus Tschechien stammende Fahrer dann um seinen LKW herum ging, um die Ladefläche zu öffnen, fiel ihm eine zweite Fahrerkarte auf den Boden. Diese steckte er schnell wieder ein und ergriff plötzlich zu Fuß die Flucht. Von einem Beamten verfolgt, versuchte der 35 Jahre alte Tscheche dann diese Karte in einen Feuerlöschteich zu werfen. Dieser war jedoch zugefroren und die Karte landete lediglich auf dem Eis. In Panik lief der Mann übers Eis, hob die Karte wieder auf und setzte seine Flucht über einen Stacheldrahtzaun in ein angrenzendes Waldstück fort. Dort brach der Kollege die Verfolgung ab. Nach einigen Minuten kehrte der Fahrer allerdings zu seinem LKW wieder zurück. Die zweite Fahrerkarte hatte er in dem Waldstück "entsorgt". In der Zwischenzeit konnten über das Kontrollgerät des LKW allerdings alle erforderlichen Daten ausgelesen werden. Dem tschechischen Fahrer wurden dabei Fahrten mit fremder Fahrerkarte und diverse Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten nachgewiesen. Es erwartet ihn nun eine Strafanzeige wegen der Fälschung beweiserheblicher Daten. Damit einhergehend musste er eine Strafe von 500EUR vor Ort bezahlen und es wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Jochen Lentföhr

