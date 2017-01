POL-NMS: Nübbel / Kreis RD-ECK - Einbruch, Hinweise erbeten

Nübbel / Kreis RD-ECK (ots) - 170110-2-pdnms Einbruch, Hinweise erbeten

Nübbel / Kreis RD-ECK. Unbekannte stahlen bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Nübbel (An der Friedenseiche) zwei E-Gitarren der Marken Gibson und Mayones, aber auch zwei Herrenjacken (davon eine Lederjacke), eine Münzsammlung und zwei Herrenarmbanduhren. Der Einbruch erfolgte im Zeitraum zwischen dem 6. und dem 7.1.17 durch die Terrassentür. Die Kripo in Rendsburg bittet um sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Verbleib des Diebesguts, unter der Rufnummer 04331/208-450.

