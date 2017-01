POL-NMS: Neumünster Einbrüche

Neumünster (ots) - 170106-1-pdnms Einbrüche in Neumünster

Neumünster. Die Polizei Neumünster registriert zurzeit eine Zunahme von Wohnungseinbrüchen im Stadtgebiet. Wenn auch die Lage bis kurz vor Weihnachten entspannt war, häufen sich zurzeit Einbrüche in Mehrfamilienhäuser, weniger in Einfamilienhäuser. Im Zeitraum vom 23.12.16 bis gestern (05.01.17) wurden 28 Taten angezeigt. Dabei gelangen der oder die Täter meist über den in Hochparterre gelegenen Balkon in die Wohnungen. Bei der Hälfte der Taten handelt es sich um Versuche. In 17 Fällen bewies der Einbrecher gewisse Kletterfähigkeiten und gelangte über die Balkontür im Erdgeschoss oder gar im ersten Obergeschoss in die Räume. In weiteren Fällen wurden Fenster aufgehebelt oder Terrassentüren. Betroffen sind die Stadtteile Brachenfeld, Ruthenberg, Gadeland und Wittorf, aber auch die Stadtmitte. Arbeitsweise ist das Aufhebeln. Als Tatzeit kommt die Dämmerung infrage und der Zeitraum, in dem die Bewohner nicht im Hause / in der Wohnung sind. Gestohlen wurden vorzugsweise Schmuck, Bargeld, Tablets, Handys, aber auch Zigaretten. Ein Ermittler der Kripo sagte: Eine derartige Häufung von Einbrüchen in Mehrfamilienhäuser hatten wir seit Jahren nicht! Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Fälle auf das Konto einer Tätergruppe gehen. Die Polizei bittet um besondere Aufmerksamkeit. Verdächtige Beobachtungen teilen Sie bitte sofort über den Ruf 110 mit. Die Polizei rät: Machen Sie es dem Einbrecher so schwer wie möglich. Schließen und verschließen Sie Türen und Fenster auch bei kurzer Abwesenheit. Eine funktionierende Nachbarschaftshilfe ist Garant für mehr Sicherheit in Ihrem Viertel. Sprechen Sie Verdächtige nicht an, sondern melden Sie verdächtige Beobachtungen sofort der Polizei. Weitere Tipps finden Sie auch im Internet unter www.polizei-beratung.de.

