POL-NMS: L 27 / Rieseby / Kreis RD-ECK - Fünf Leichtverletzte nach Unfall

L 27 / Rieseby / Kreis RD-ECK (ots) - 170104-5-pdnms Fünf Leichtverletzte nach Unfall

L 27 / Rieseby / Kreis RD-ECK. Bei einem Frontalzusammenstoß auf der L 27 zwischen Barkelsby und Rieseby wurden Dienstagnachmittag (03.01.17, 17.20 Uhr) alle fünf Insassen leicht verletzt. Sie wurden in die Imlandklinik nach Eckernförde gebracht. Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer (43) eines mit vier Personen aus Hamburg besetzten Renault Scenic in einer Linkskurve ins Schleudern geraten und frontal mit einem entgegen kommenden Opel Astra kollidiert. In dem Scenic wurden die Ehefrau (40) und die beiden Kinder (6, 8) verletzt, in dem Opel der Fahrer (31, aus dem Großraum ECK). Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt. Die L 27 war für die Dauer des Rettungs- und Aufräumeinsatzes voll gesperrt.

