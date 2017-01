POL-NMS: Rendsburg Fußgänger übersehen

Rendsburg (ots) - 170104-4-pdnms Fußgänger übersehen

Rendsburg. Zwei dreizehnjährige Fußgänger wurden Dienstagnachmittag (03.01.17, 16.50 Uhr) an der Ecke Schleuskuhle / An der Bleiche verletzt. Der Junge wurde mit schweren Verletzungen in die Imlandkinik gebracht. Seine Begleiterin erlitt leichte Verletzungen und konnte nach ambulanter Behandlung vor Ort nach Hause. Nach ersten Feststellungen der Polizei wollte der Fahrer (40) eines Renault Kangoo aus der Schleuskuhle kommend nach links in die Straße An der Bleiche abbiegen. Als die Ampelanlage grünes Licht zeigte, fuhr der Autofahrer an. Er übersah jedoch die beiden Fußgänger, die ihrerseits die Fahrbahn Richtung Schleuskuhle überquerten. Der Unfallverursacher stoppte sofort und alarmierte den Rettungsdienst und die Polizei. Ein Ersthelfer kümmerte sich um den Schwerverletzten.

Sönke Hinrichs

