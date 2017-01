POL-NMS: Neumünster Drei Leichtverletzte nach Unfall

Neumünster (ots) - 170104-3-pdnms Drei Leichtverletzte nach Unfall

Neumünster. Drei Menschen wurden am frühen Dienstagabend (03.01.17, 18.20 Uhr) bei einem Verkehrsunfall an der Ecke Hansaring / Gerhard-Hauptmann-Platz leicht verletzt. Sie wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Nach Feststellung der Polizei hatte der Fahrer (28) eines Ford Focus vom Hansaring nach links auf den Gerhard-Hauptmann-Platz abbiegen wollen und dabei aber einen entgegen kommenden Hyundai übersehen. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß. Der Fahrer (41) des Hyundai konnte eine Kollision nicht verhindern. In dem Ford wurde auch die Beifahrerin (22) verletzt. Beide Pkw waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. An dem Hyundai entstand Totallschaden. Der Sachschaden wird auf rund 25000 Euro geschätzt.

Sönke Hinrichs

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell