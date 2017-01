POL-NMS: Neumünster Unfallbeteiligter gesucht

Neumünster (ots) - 170104-2-pdnms Unfallbeteiligter gesucht

Neumünster. Am späten Montagnachmittag (02.01.17, 17.40 Uhr) ereignete sich in Höhe des Aldi-Marktes in der Rendsburger Straße ein Unfall mit Sachschaden an einem VW Passat. Dessen Fahrer (49) war mit Fahrtrichtung Ortsausgang unterwegs, als ein dunkler (grüner?) Opel den Supermarkt-Parkplatz verließ und vor dem VW auf die Rendsburger Straße Richtung Ortsmitte einbog. Der Opel muss einen Schaden hinten links haben. Hinweise bitte an den Unfalldienst unter der Rufnummer 9450.

Sönke Hinrichs

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell