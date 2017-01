POL-NMS: Neumünster Unfallzeugen gesucht

Neumünster (ots) - 170104-1-pdnms Unfallzeugen gesucht

Neumünster. Dienstagnachmittag (03.01.17) wurde der Polizei ein Verkehrsunfall angezeigt, der sich bereits Silvester (31.12.16) in der Plöner Straße Höhe Rudolf-Weißmann-Straße ereignet haben soll. Danach wurde am Silvesternachmittag (15.30 Uhr) ein 17-jähriger afghanischer Asylbewerber ortsauswärts gehend beim Überschreiten der Rudolf-Weißmann-Straße von einem dunklen Kleinwagen erfasst und so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus stationär behandelt werden muss. Der Fahrer des Kleinwagens fuhr davon, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Rettungsdienst und Polizei waren nicht gerufen worden, da sich der 17-Jährige an einen Angehörigen wandte. Dieser brachte ihn ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht. Der Unfalldienst sucht Zeugen und einen dunklen Kleinwagen mit einem Sachschaden im Frontbereich. Hinweise bitte unter der Rufnummer 9450.

Sönke Hinrichs

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell