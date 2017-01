POL-NMS: Neumünster Einbrecher festgenommen

Neumünster (ots) - 170102-1-pdnms Einbrecher festgenommen

Neumünster. Bereits am frühen Freitagmorgen (30.12.16) wurde ein Einbruch aus einem Mehrfamilienhaus in der Dürerstraße gemeldet. Eine Anwohnerin hatte Geräusche aus dem Keller gehört und kurz nach 5 Uhr die Polizei informiert. Zwei Funkstreifenwagen trafen nur wenige Minuten später am Einsatzort ein und beobachteten einen Mann, der sich mit Taschen beladen auf einem Fahrrad rasch entfernte. Der 35-Jährige konnte an der Ecke Plöner Straße / Sachsenring vorläufig festgenommen werden. In den Taschen fanden die Beamten Diebesgut aus den Kellerräumen. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und erwirkte einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des polizeilich bekannten Tatverdächtigen. In der Wohnung des 35-jährigen Neumünsteraners fanden die Beamten weitere Gegenstände, die mit hoher Wahrscheinlichkeit aus Einbrüchen stammen. So konnte eine Baumaschine bereits einer Straftat in Berlin und Zahntechniker-Gebissabdrücke Kellereinbrüchen in Boostedt zugeordnet werden. Die Beamten stellten unter anderem teils hochwertige Angelrollen sicher, aber auch 20 Lkw-Werbemodelle (Ehrmann) in Originalverpackung, sowie Schmuck, Werkzeuge, ein Kamerastativ mit schwarzem Köcher, eine Playstation. Die Kripo fragt: Wem gehören diese Gegenstände? Mitteilungen und Hinweise bitte unter der Rufnummer 9450.

Sönke Hinrichs

