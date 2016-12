POL-NMS: Gettorf / Kreis RD-ECK - Ehrlicher Finder gesucht

Gettorf / Kreis RD-ECK (ots) - 161230-1-pdnms Ehrlicher Finder gesucht

Gettorf / Kreis RD-ECK. Am Donnerstagabend (22.12.16) verlor ein 50-Jähriger aus dem Großraum Gettorf einen Briefumschlag mit einem nennenswerten Bargeldbetrag in Scheinen. Der Unglückliche hatte mit seiner Frau gegen 20.30 Uhr den Lidl-Markt in der Straße Ravensberg besucht und später den Verlust des Umschlags festgestellt. Eine Nachsuche blieb leider erfolglos. Einen Diebstahl schließt der Mann aus. Nachfragen beim Fundbüro brachten keinen Erfolg. So wandte sich das Paar Donnerstag (29.12.16) an die Gettorfer Polizei. Die Polizei bittet den ehrlichen Finder, den Umschlag samt Inhalt beim Fundbüro oder auf der Dienststelle abzugeben.

Sönke Hinrichs

