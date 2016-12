POL-NMS: 161227-2-pdnms Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Eckernförde (ots) - 161227-2-pdnms Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Eckernförde / Zwischen dem 23.12. und 26.12.2016, kam es in der Eckernförder Innenstadt, im Schulweg, im Kakabellenweg auf dem Parkplatz Alter Güterbahnhof sowie an der Reeperbahn, Parkplatz Grüner Weg zu insgesamt 5 Kraftfahrzeugaufbrüchen, wobei jeweils die Scheiben eingeschlagen wurden, um in die Fahrzeuge zu gelangen. In den beiden Fällen an der Reeperbahn wurden 1 mobiles Navigationsgerät und ein Autoradio gestohlen. Die bislang angegebenen Zeiträume sprechen dafür, dass die Taten eher am 25.12. 2016 begangen wurden, Außerdem wurden im Lützowweg ein VW-Cabriolet vermutlich mit einem Gullydeckel erheblich beschädigt und ein Wohnwagen wurde aufgebrochen und durchwühlt. Im Windebyer Weg wurden die Scheiben einer Bushaltestelle beschädigt und auch an einem Betriebsgebäude auf dem Parkplatz für Campingfahrzeuge im Kakabellenweg wurde eine Scheibe beschädigt. Zurzeit kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, ob alle aufgeführten Taten miteinander im Zusammenhang stehen. Die Kriminalpolizei Eckernförde ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Tel.-Nr. 04351 9080.

Rainer Wetzel

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell