POL-NMS: 161227-1-pdnms Baum stürzt auf Pkw

Westensee (ots) - 161227-1-pdnms Baum stürzt auf Pkw

Westensee / Am 26.12.2016, gegen 18.45 Uhr, fuhren eine 34-Jährige Frau und ihr 24- jähriger Beifahrer mit ihrem Pkw, Audi auf der Landesstraße 48 (L48) aus Westensee kommend Richtung Felde. Im Verlauf der L 48 Bosseer Schoor kippte ein Baum aufgrund des Sturms auf die Fahrbahn und begrub den Pkw unter sich, wobei der Pkw in Höhe der Vordersitze getroffen wurde. Fahrerin und Beifahrer wurden im Fahrzeug eingeklemmt. Die Freiwilligen Feuerwehren Westensee, Wrohe, Brux und Kronshagen kümmerten sich um die Bergung, wobei schweres Gerät eingesetzt werden musste. Erst nach etwa 1 Stunde konnten beide aus dem Fahrzeug geborgen werden und wurden von Notärzten am Einsatzort versorgt. Die Fahrerin erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Der Beifahrer wurde mit schwersten Verletzungen in die Uniklinik Kiel eingeliefert. Der Pkw wurde total zerstört (Schaden etwa 10.000 Euro). Die L 48 musste für etwa 3 Stunden voll gesperrt werden.

Rainer Wetzel

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell