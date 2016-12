POL-NMS: 160715-3 pdnms Polizeieinsatz

Neuwittenbek (ots) - 160715-3 pdnms Polizeieinsatz

Neuwittenbek / Aufgrund diverser Nachfragen durch Medienvertreter bei der Regionalleistelle der Polizei in Kiel wird mitgeteilt, dass am Abend des 22.12.2016, gegen 17.15 Uhr in einem Waldstück bei Neuwittenbek von Einsatzkräften der Polizei nach entsprechenden Hinweisen eine Person tot aufgefunden wurde. Nach den ersten Feststellungen der Kriminalpolizei am Einsatzort ist von einem suizidalen Hintergrund auszugehen, so dass weitere Details nicht mitgeteilt werden.

Rainer Wetzel

