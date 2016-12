POL-NMS: Osterrönfeld / Kreis RD-ECK - Wer sägte die Linden ab?

Osterrönfeld / Kreis RD-ECK (ots) - 161222-2-pdnms Wer sägte die Linden ab?

Osterrönfeld / Kreis RD-ECK. Unbekannte sägten in dem Zeitraum zwischen dem 09. und 12.12.16 auf der Rasenfläche an der Schwebefähre (Südseite Kanal) drei Linden ab und legten die Stämme auf dem angrenzenden Gemeindegrundstück ab. Dort hatten zuvor von der Gemeinde in Auftrag gegebene Holzfällarbeiten stattgefunden. Die Linden (Durchmesser 15 bis 19 cm) vor der Schwebefähre gehörten jedoch nicht dazu. Bisher konnte nicht ermittelt werden, wer für das Fällen der Linden, die im Eigentum des Kieler Wasser- und Schifffahrtsamtes stehen, verantwortlich ist. Der Sachschaden beträgt rund 2500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Osterrönfeld unter der Rufnummer 04331/3322630.

Sönke Hinrichs

